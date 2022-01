Double chantier attendu à Neuchâtel

Répercussions sur le trafic

En temps normal, 17'000 véhicules traversent le centre de Peseux chaque jour. Les automobilistes en provenance de Corcelles-Cormondrèche, du Val-de-Travers et des Ponts-de-Martel auront donc plus de peine à relier Vauseyon. Les sens uniques ont quand même été coordonnés, le plus simple sera de circuler par l’Avenue Fornachon d’ouest en est, et par la Rue des Draizes et le centre de Peseux d’est en ouest.

Reste qu’aucune surcharge de trafic significative n’est attendue par les responsables du chantier. Ces derniers estiment plutôt que des reports de véhicules sur d’autres axes seront observés, comme sur l’autoroute A5, ou du côté de Colombier et d’Auvernier.