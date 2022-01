Tomi Tomek : « Au début on nous prenait pour des sorcières »

« À l’époque, des paysans du Val-de-Ruz nous ont proposé de nous payer notre stérilisation ! » C’est avec un soupçon malice dans la voix que Tomi Tomek se souvient de son arrivée à Noiraigue dans en 1981. Cela fait maintenant plus de quarante ans que cette défenseuse des animaux et sa compagne Elisabteh Djordjevic, aujourd’hui décédée, ont fondé SOS Chats.

Le refuge fête son anniversaire ce dimanche. Une manifestation ouverte au public est organisée à Pully dans le canton de Vaud, fief de la marraine de l’association, la comédienne Lauriane Gilléron.

L’occasion pour Tomi Tomek de dresser le bilan de quarante ans d’engagement pour la protection des animaux. Cette femme d’origine allemande et sa compagne ont recueilli au total plus de 3500 chats errants. « Aujourd’hui, ces animaux sont beaucoup mieux acceptés par la population », se réjouit Tomi Tomek. Mais la tâche n’a pas toujours été aisée. « Certaines personnes pensaient au départ qu’on était des sorcières ou des terroristes car on venait de Berlin. Mais petit à petit les gens ont compris que l’on essaye simplement de donner une fin de vie heureuse aux chats que l’on recueille », raconte Tomi Tomek.