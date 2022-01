Le théâtre amateur neuchâtelois à la peine

Les explications sont multiples, mais la situation sanitaire arrive en tête de liste. Plus particulièrement, l’instauration de la 2G est citée par toutes les troupes contactées par notre rédaction.



Jean-François Droxler estime également que les gens sont frileux car ils ont peur des possibles annulations de dernière minute. De plus, la pièce jouée par la troupe de Comoedia cette année est une reprise. Elle avait commencé sa série de représentations en 2020 avant d’y mettre un terme à cause de la crise sanitaire. Le président s’attend donc à ce qu’un certain nombre de personnes ne revienne pas voir la pièce.

Malgré cette situation, les membres de Comoedia restent motivés :