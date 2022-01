Le monde en cause : un label vert européen controversé

C’est un projet qui était très attendu par certains pays européens et en particulier la France. L’UE a dévoilé juste avant Nouvel an une proposition de texte visant à introduire un label vert pour les centrales nucléaires et à gaz. La démarche a pour objectif de rendre plus accessible le financement d’installations qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique. L’idée ne fait toutefois pas l’unanimité au sein de l’Europe. Les précisions d’Alexandre Rossé :