Surface de jeu étendue pour le ski de fond

Les frontières s’agrandissent pour les amateurs de ski de fond. Une nouvelle vignette a vu le jour cet hiver. Elle permet de sillonner les pistes de l’ensemble de la Suisse romande. Le secteur était jusqu’à présent découpé en deux zones et autant de cartes d’accès nommées « Jura » et « Alpes et Préalpes ». « On ne voulait pas vraiment changer ce système qui avait fait ses preuves », explique le président de Romandie Ski de Fond. Le déclic – ou plutôt le coup de pression – est venu d’outre-Sarine. « Contre l’avis romand, les Suisses alémaniques ont fait passer, en début de saison, le coût de la vignette nationale de 140 à 160 francs. On a ainsi voulu créer le pendant romand », détaille Laurent Donzé.





Une augmentation relative

La carte d’accès « Suisse romande » est vendue 100 francs, alors que les vignettes « Jura » et « Alpes et Préalpes » étaient écoulées au prix de 80 francs chacune. « Les possibilités sont étendues puisqu’on peut désormais accéder aux pistes du Jura français », souligne le patron de la faîtière du fond romand. Il voit en cette nouvelle offre une réponse à l’évolution du climat, le skieur de l’Arc jurassien pouvant se rendre dans les Alpes avec sa carte habituelle. Laurent Donzé n’a pas eu d’écho négatif depuis l’introduction de ce nouveau sésame. « Les gens étaient prêts, d’autant plus que le ski de fond ne coûte pas si cher que ça », conclut le citoyen des Bois. /msc