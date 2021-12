Des voix neuchâteloises vont résonner au Vatican

Une tradition alémanique

Très populaires en Suisse alémanique, les chanteurs à l’étoile ont commencé à s’implanter en Suisse romande depuis 2005 et au Tessin depuis une dizaine d’années. Ces organisations œcuméniques rassemblent des jeunes qui se déguisent en bergers ou rois mages et sont chargés d’apporter la bénédiction avec des chants de Noël. Le but est de récolter des fonds pour des projets d’aide à l’enfance.