Coup de coeur : le téléski du Crêt-Meuron reprend vie

Les skieurs peuvent se réjouir. Depuis mi-décembre, ils ont la possibilité d’emprunter un nouveau téléski. Après une fermeture de 10 ans, l’installation du Crêt-Meuron entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran fait peau neuve et reprend du service. Rien n’aurait pu se produire sans la motivation de trois amis du canton et le soutien de la population.... C'est le coup de coeur de Margaux Deagostini :