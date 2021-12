RTN vous emmène à un match de volley

On continue notre série de reportages des fêtes. La rédaction profite de cette période pour vous proposer toute une série de reportages dans des lieux qui lui plait. Cette fois, on ne vous emmène pas en voyage, mais à la découverte d’un des sports majeurs du canton de Neuchâtel. Le volleyball s’est fait sa place entre le hockey sur glace et le football, notamment avec les deux équipes qui militent en Ligue A féminine de volleyball : le NUC et Valtra. Stéphanie Wenker a décidé de vous emmener au cœur d’une rencontre entre ces deux équipes, à Couvet. Attention les oreilles :