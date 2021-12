Une fusion évidente pour la jeunesse de Neuchâtel

Créer une nouvelle dynamique grâce à une institution unique pour la jeunesse en Ville de Neuchâtel. C’est ce qui est visé par la fusion entre le Centre de loisirs de Neuchâtel et la Jeunesse de la Côte à Peseux. Cette décision a été annoncée cette semaine et sera effective dès le 1er janvier 2022. Elle fait suite à un rapprochement déjà bien présent entre les deux sites, et à la fusion entre Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, effective depuis le 1er janvier 2021.

Cette nouvelle institution permettra donc de développer l’offre, puisque les sites de Peseux et de Neuchâtel seront maintenus. Les équipes pourront aussi être mélangées ou renforcées. Des projets pourraient aussi être développés plus facilement, sur l’impulsion des jeunes.