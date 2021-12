L'Académie de Meuron et la fondation Alfaset collaborent

Une série d’objets imaginés et manufacturés à Neuchâtel. C’est le résultat d’une collaboration entre l’Académie de Meuron et la fondation Alfaset. Les étudiants en art de l’académie travaillent depuis septembre sur des designs de bougies, peignes, mouchoirs réutilisables et autres accessoires à l'esthétique moderne.



Ces projets ont été conçus dans le cadre d’ateliers de design industriel encadrés par la designeuse et ancienne étudiante de l'Académie Olivia Dall'Omo. Ils ont ensuite été fabriqués dans les ateliers partenaires de la fondation Alfaset par des personnes en situation de handicap.

L’objectif derrière cette démarche : faire se rencontrer deux mondes qui se côtoient rarement. Yama Darmanger est responsable des ateliers partenaires de la fondation Alfaset à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Il tire un bilan positif de cette collaboration :