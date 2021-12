Nouvelle secrétaire générale au Département des finances et de la santé

Le Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel se dote d’une nouvelle secrétaire générale. Sonia Borrello Freda, titulaire d’un titre d’économiste d’entreprise de la Haute École de Gestion de Neuchâtel et actuelle secrétaire générale adjointe, reprendra la responsabilité du secrétariat général du Département des finances et de la santé en mars prochain, indique la Chancellerie d'Etat dans un communiqué ce lundi. Elle remplace Matthieu Lavoyer-Boulianne qui a été nommé en poste partagé à la tête du secrétariat général du Grand Conseil. /comm-cer