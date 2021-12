Il est tombé 57cm de neige en 24h à La Chaux-de-Fonds

Du jamais vu ou presque. Les chutes de neige abondantes en ont surpris plus d’un le week-end dernier. Même les plus aguerris ont eu du fil à retordre avec les montagnes d’or blanc qui se sont abattues sur le Haut du canton de Neuchâtel, les vallées et le Littoral.



À La Chaux-de-Fonds, la voirie a dû créer des monticules de neige à certains endroits en urgence. Ces tas qui atteignent parfois 7 mètres de hauteur au coin des rues sont en train d’être déblayés ce lundi. En tout, 57 centimètres de neige sont tombés entre vendredi et samedi !