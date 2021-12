La saison de ski démarre dans la région

Tous les amateurs de glisse attendaient le feu vert : il a été donné ce mercredi 8 décembre à la station des Bugnenets-Savagnières. Trois téléskis ont pu ouvrir pour l'après-midi, ceux de Plan-Marmet, Petit-Marmet et Fornel. La météo était pour le moins brumeuse à l'occasion de ces premières heures de ski dans la région, mais les clients ont répondu à l'appel de la neige. Et si les prévisions météorologiques sont exactes, toutes les installations et pistes pourraient être accessibles ce week-end.