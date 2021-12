La nouvelle commune de Neuchâtel veut renforcer son attractivié

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a choisi cinq axes majeurs pour son programme de législature pour la période 2022-2025., tout en « prenant à bras le corps les enjeux climatiques et environnementaux ».

Pour réaliser son programme de législature, le Conseil communal s'est appuyé sur le livre de la fusion, élaboré en 2020 par les quatre anciennes autorités communales et les services. L'exécutif s'en est déjà « largement inspiré en organisant ses cinq dicastères en fonction des enjeux majeurs de la société », a-t-il indiqué jeudi.

La nouvelle commune, qui s’apprête à fêter sa première année d’existence, « doit tirer parti des nouvelles dynamiques à l’œuvre pour développer un projet de territoire attractif et cohérent, tout en créant un sentiment d’appartenance partagé, dans le respect des identités », a expliqué le Conseil communal. S'il met un accent également sur l'ouverture et l'inclusivité, l'exécutif veut néanmoins garantir des finances saines et durables.

Les cinq axes de la législature sont déclinés en 26 actions. Parmi celles-ci figurent notamment la mise en place d'assemblées citoyennes, l'instauration progressive de l'école à journée continue ou l'installation de stratégies de mobilité, énergétique et environnementale « efficaces ».

Le programme politique sera présenté le 13 décembre au Conseil général lors de la séance consacrée au budget. /ATS-cer