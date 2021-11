H18 : le Conseil d'Etat salue le choix des Neuchâtelois

Et ce n’est pas tous les jours qu’on peut souligner cette volonté de travailler ensemble. Car il y en a eu, ces dernières années, des points de frictions entre le Conseil communal de la Métropole horlogère et le Conseil d’Etat. En matière hospitalière, au plan de la fiscalité, des finances, et j’en passe. La symbiose retrouvée hier entre nos élus cantonaux et communaux fait du bien. On pourrait presque parler de complicité retrouvée entre la Ville et le Canton.

Sur un tandem, on avance toujours mieux quand on pédale dans le même sens.