Sorti(e) de Boîte : Fonderie d'Art Monnier

C’est dans la discrétion d’un petit quartier résidentiel de Moutier que deux passionnés s’activent dans les odeurs de métal en fusion. Jean-Pierre Monnier et Stéphane Hamel font tourner leur fonderie d’art, petite structure façonnée par le premier nommé et qui met en lumière de nombreux savoir-faire. Notre chronique Sorti(e) de boîte est allée prendre la température dans cet atelier où des objets uniques prennent forme. Actuellement, entre autres projets, les artisans-artistes planchent sur une sculpture de danseuse. Jean-Pierre Monnier nous la présente et nous explique les opérations en cours :