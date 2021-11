Nouveaux trains pour la ligne La Chaux-de-Fonds – Les Ponts-de-Martel

Des nouveaux trains entre La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel. Les anciennes rames ne répondent pas aux prochaines exigences légales garantissant l’accès aux voyageurs à mobilité réduite. C’est pourquoi il a été décidé par le Conseil d’État, le Conseil d’administration de transN et l’Office fédéral des transports d’acquérir deux nouvelles rames à plancher bas. Ce seront donc des rames de type Abe 4/8 du constructeur Stadler, pour quelques 15,6 millions de francs. Elles feront l’objet d’une commande commune avec les Chemins de fer du Jura et les Transports publics du Chablais, permettant une économie sur le prix d’achat. La Confédération et le Canton prendront en charge 1,33 millions de franc du financement. /comm-tbu