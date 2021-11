La santé, une affaire d’État et de communes

Le partenariat entre l’Etat et les communes pour promouvoir la santé des citoyens neuchâtelois est reconduit. Lancée en 2017, la démarche vise à soutenir et à développer des initiatives de proximité. Ce mardi lors d’une conférence de presse, le Département de la santé et l’Association des communes neuchâteloises ont annoncé le lancement d’un nouvel appel à projets. Une démarche qui a tout son sens selon Laurent Kurth, conseiller d’Etat en charge de la santé.