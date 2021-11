De l’art sous toutes ses formes à Neuchâtel

De l’art diversifié et authentique : c’est ce que les trois exposants actuels du péristyle de l’Hôtel de Ville à Neuchâtel veulent mettre en avant. Lena et Michel Jenny, accompagnés de Béatrice Zumwald, ont pris possession des lieux jeudi, et y exposent jusqu’à dimanche.

Cette exposition en commun leur permet d’afficher leur forme d’art respective. Des livres pour enfants écrits et peints par Béatrice Zumwald, des céramiques confectionnées selon une méthode japonaise ancestrale, le RAKU, pour Lena Jenny, et enfin les sculptures et surtout pour la première fois, les peintures de Michel Jenny, dans lesquelles on retrouve notamment des vieilles fermes du Jura.