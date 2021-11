Les points forts et faibles de Neuchâtel mis en exergue

La Ville de Neuchâtel passée au crible. La capitale cantonale a rejoint ce printemps le réseau national « Cercle indicateurs ». Un outil de mesure, d’analyse et de comparaison qui réunit 32 villes de Suisse en provenance de 17 cantons. Les résultats 2021 ont été publiés vendredi. Trois domaines qui portaient sur les données de 2019, soit avant la fusion, ont été passés sous la loupe : environnement, économie et société. Coup d’œil sur les principaux enseignements de ce relevé.





Points forts



Neuchâtel se distingue en matière d’investissements publics, en 3e position derrière Frauenfeld et Genève. La Ville figure en 4e place en termes de dépenses pour la culture et les loisirs. Elle s’avère aussi attractive avec des loyers en dessous de la moyenne générale et se démarque par les courtes distances séparant les habitations des arrêts de transport public, avec le 2e rang au niveau national. Les Neuchâtelois trient aussi particulièrement bien leurs déchets.





Points faibles



Au niveau des aspects plus négatifs : les relevés fiscaux placent la ville en queue de peloton mais les données datent d’avant les dernières réformes des personnes physiques. Si la qualité de l’air s’améliore, elle n’atteint pas une note idéale. Neuchâtel peut également faire mieux en matière d’énergies renouvelables dans le mix électrique. Autres lacunes à combler, renforcer la biodiversité et les espaces naturels de valeur sur son territoire. De quoi donner des pistes afin de construire une politique ambitieuse de développement durable, soulignent les autorités dans leur communiqué. /comm-jpp