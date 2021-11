Les Neuchâtelois voteront sur la fiscalité en mai

Les Neuchâtelois voteront « pour une fiscalité plus équitable ». Le Conseil d’Etat a fixé jeudi la date de la votation cantonale sur l’initiative populaire législative au 15 mai 2022.

Début novembre, le Grand Conseil neuchâtelois avait refusé d’entrer en matière sur une initiative du POP déposée en 2017. Le texte muni de 4'700 signatures réclame une « fiscalité plus équitable ». Le parti ouvrier explique que son initiative prévoit une « hausse modérée » de l’impôt sur les fortunes imposables supérieures à 500'000 francs. Cela permettrait de rapporter 13 millions de francs par an au canton et aux communes. Le Conseil d’Etat de son côté était opposé à l’initiative. Il estime qu’une hausse de la pression fiscale pourrait réduire les recettes. Les députés du Grand Conseil n’avaient pas voulu du texte non plus, ils l’ont rejeté par 52 non et 42 oui. Le peuple aura donc le dernier mot dans les urnes. /comm-ara