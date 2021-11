Revitalisation, méandres et nouvelles digues pour l’Areuse

Plus en amont, à l’embouchure de la vieille Areuse, de nouveaux méandres seront créés dans le canal de l’Areuse, afin de rendre le tracé « plus naturel » et « moins monotone ». Construit en 1875, ce tronçon très droit n’a pas changé en près de 150 ans. A ces projets de revitalisation s’ajoute la construction de digues, au nord de la zone industrielle de Môtiers. Celles-ci permettront de protéger les entreprises contre les crues dites « extraordinaires ». Des projets de développement pourraient ainsi être menés plus facilement dans le secteur.