La signalisation qui permet aux vélos de passer au rouge

Une nouvelle règle entrée en vigueur au niveau suisse en début d’année autorise désormais le tourner à droite à un feu rouge sous réserve de la signalisation particulière. Une nouveauté saluée par les milieux de la mobilité douce

Nouveauté graphique inhérente à ce changement : un petit vélo jaune sur fond noir a fait son apparition à côté de certains feux rouges dans les centres-villes du canton, notamment àLa Chaux-de-Fonds. Signe d’un nouvel alinéa d’un article de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière. L’installation de cette petite plaque transforme le feu rouge en céder le passage pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs. En résumé, les deux roues doivent laisser la priorité aux voitures et aux piétons mais ils ont bien le droit de continuer leur route pour tourner à droite uniquement. C’est le cas notamment à La Chaux-de-Fonds aux carrefours des rues du Midi et du Balancier avec l’Avenue Léopold-Robert.

L’application de cette règle ne se fait pas sans condition. La sécurité routière doit être garantie. Les feux concernés doivent en tous les cas comporter une bande cyclable et une ligne d’arrêt jaune pour les cyclistes tracée après celle pour les voitures, pour des questions de visibilité. Cette nouvelle mesure doit participer à la fluidité du déplacement en vélo. Une phase test menée à Bâle-ville durant trois ans n’a généré aucun accident et que peu de conflits, selon Conférence vélo Suisse. /lre