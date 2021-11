Quatre ans de travaux entre Auvernier et Serrières

Travaux au long cours entre Neuchâtel-Serrières et Milvignes. La route des Clos à Auvernier est fermée au trafic dès à présent et pour une durée de quatre ans. Le bureau d’ingénieurs chargé du projet l’a annoncé lundi, par voie de communiqué. Le chantier sera mené par étapes d’une centaine de mètres de longueur environ. L’accès des riverains reste autorisé et des signalisations sont mises en place. Ces mesures sont rendues nécessaires par des travaux de réaménagement de surface, assortis d’un changement des infrastructures souterraines. /comm-jhi