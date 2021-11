Peine alourdie pour un homme violent

Un homme violent condamné mercredi matin en appel par la Cour pénale du Tribunal cantonal, au Château de Neuchâtel. Ce quadragénaire écope de 40 mois de peine privative de liberté et d’une expulsion du territoire suisse de 5 ans, ainsi que de plus de 30'000 francs de frais. Le prévenu a été reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle, mais aussi de lésions corporelles simples, de plusieurs cas de contrainte, de trafic de stupéfiants et de séjour illégal. En première instance, le prévenu avait été condamné à 23 mois avec sursis. Il avait fait recours, comme d’ailleurs le Ministère public et les quatre plaignants.





Climat de peur généralisée



L’affaire porte principalement sur deux anciennes relations au cours desquelles ce quadragénaire décrit comme « colérique » a installé un climat de « peur généralisée », selon la Cour. La prévention la plus grave, celle de viol et de contrainte sexuelle, a été retenue sur une de ses ex-compagnes. Des faits qui datent de 2012. Ça n’a pas été le cas en ce qui concernait une relation plus récente, datant de 2016-2017. Là, le récit de la plaignante a été jugé trop contradictoire. Le bénéfice du doute a profité au prévenu.

Au nom de l’intérêt public, la Cour a ordonné l’expulsion de l'accusé, malgré le fait qu’il soit père de deux enfants domiciliés en Suisse. Toutefois, son pays d’origine n’admet généralement les renvois que sur une base volontaire.

Les parties ont 30 jours pour faire appel, après réception du jugement écrit. L’avocat du prévenu examine la possibilité de le faire. /jhi