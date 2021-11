Coup de pouce réussi pour les primes à l’embauche Covid

Les mesures incitatives à l’embauche ont porté leurs fruits. Depuis le mois d’avril, l’Etat de Neuchâtel accorde un subside unique aux entreprises engageant une personne au chômage. Mais cette prime est appelée à disparaître en fin d’année. Selon le Service de l’emploi, le total des montants versés jusqu’ici aux entreprises et aux agences de placement se monte à 1'100'000 francs. Et 280 personnes ont pu retrouver du travail.

Jean Singer & Co SA a le vent en poupe. La manufacture indépendante, sise à Boudry, fabrique des cadrans de montre. Après la crise économique en raison de la pandémie, les affaires ont repris de plus belle depuis l’automne passé. L’entreprise horlogère a dû se renforcer. Son directeur général Joris Engisch reconnaît volontiers l’effet incitatif des mesures introduites par le Canton. Jean Singer & Co a embauché une dizaine de collaborateurs au bénéfice de ces primes.