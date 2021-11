Un dealer écope d’un an de prison ferme

Un trafiquant de drogue sous les verrous. Un homme de 45 ans a été condamné jeudi par le Tribunal criminel à Neuchâtel. Il écope de trois ans de réclusion avec sursis partiel. Au total, l’homme devra effectuer un an de prison ferme, avec un délai de mise à l’épreuve de cinq ans. Plus de 10'000 francs répartis sur plusieurs comptes bancaires seront également confisqués.

Le quarantenaire a été reconnu coupable d’avoir acquis et revendu environ 1kg de cocaïne entre 2014 et 2017. Le Tribunal l’a également condamné pour divers délits de chauffard, dont des excès de vitesse et de la conduite sans permis.