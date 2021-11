Toujours plus d’apprentissages en mode dual

99 lycéens supplémentaires

Côté chiffres, le nombre de lycéens est aussi en augmentation dans le canton. Il y a en effet 99 étudiants supplémentaires par rapport à l’année précédente au sein des trois lycées neuchâtelois. En tout, 2573 assistent aux cours dans les trois institutions du canton. Parmi ces élèves, nombreux sont ceux qui choisissent les branches scientifiques. Biologie et chimie, économie et droit et Physique et applications des mathématiques sont les options spécifiques les plus plébiscitées par les étudiants. /jha