Semaine de dépistage du diabète en Suisse romande et dans le canton de Neuchâtel

Les personnes diabétiques pourront faire contrôler gratuitement leurs pieds dans plus de 50 lieux de Suisse romande du 15 au 19 novembre. Menée ces deux dernières années en terre vaudoise, l'opération est étendue à toute la Suisse romande, en marge de la Journée mondiale du diabète du 14 novembre.

Selon une étude réalisée dans le canton de Vaud en 2019, un diabétique sur trois n'aurait pas eu de contrôle annuel des pieds. Or, "l'examen des pieds permet de connaître le risque de complications, de recevoir des conseils adaptés et d'être informé sur les soins remboursés", indiquent lundi diabètevaud, diabèteromandie et la Société suisse des podologues dans un communiqué.

Les examens, qui durent chacun entre 20 à 30 minutes, seront notamment effectués dans des cabinets de podologie. Les inscriptions se font en ligne ou par téléphone (076 531 33 10). Plus d’information sur la disponibilité du service à La Chaux-de-Fonds ici. /ATS-tbu