Décès de Martin Heller, concepteur d'Expo.02

Le concepteur et ancien directeur artistique d'Expo.02 Martin Heller est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich, des suites d'une grave maladie, a indiqué son neveu Andreas Heller. Il était âgé de 69 ans. Martin Heller, qui laisse derrière lui une femme et trois filles, a été le directeur artistique d'Expo.02 de 1999 à 2003. Depuis, il travaillait comme entrepreneur culturel indépendant sur des projets de politique culturelle, notamment en Allemagne, en Autriche, en France et en Suisse. Il vivait à Zurich et Berlin./ATS-tbu