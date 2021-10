Des médecins neuchâtelois en mission humanitaire au Cameroun

Tout a commencé avec une histoire d’amitié entre des médecins suisses et camerounais.

Le chirurgien plasticien neuchâtelois Christophe Racine a pris part au début du mois à une mission humanitaire en Afrique. Lui et six autres soignants qui exercent en Suisse, dont deux médecins d’origine camerounaise, ont réalisé un projet qui leur tenait à cœur depuis plusieurs années. Ils se sont envolés pour Douala au Cameroun. La collaboration entre ces soignants suisses et le personnel médical camerounais a permis de réaliser sur place l’opération délicate d’une patiente atteinte d’hypertrophie mammaire.

À l’heure actuelle, la jeune femme de 17 ans se porte bien. L’équipe de soignants suisses est quant à elle rentrée en Suisse lundi. Christophe Racine était l’invité de La Matinale jeudi.