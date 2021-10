Des slogans de prévention routière imaginés par la population. Le Service cantonal des automobiles et de la navigation a dévoilé jeudi soir les lauréats de son concours « SCAN ton slogan ». Avec près de 25% des votes du public, c’est celui de Sylvia, habitante des Bayards, qui a récolté le plus de voix : « vaut mieux arriver en retard, que mourir en avance ». Dès lundi, cette devise sera affichée au côté de six autres slogans aux abords des routes.

Cette action de prévention est un moyen pour le SCAN de marquer le coup pour les 10 ans de son autonomie. Pour initier cette campagne, les habitants du canton ont été appelés à proposer un slogan court et percutant. En tout, ils ont été 264 à participer à ce concours. Une première sélection effectuée par un jury a permis de retenir 30 slogans. Ceux-ci ont ensuite été soumis aux votes des internautes pour en garder au final que sept.