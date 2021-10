Sorti(e) de boîte : Feel Eat

Tout le monde s’est déjà retrouvé à la pause de midi dans la cafétéria, sans savoir vraiment quoi manger. Il s’agit souvent du moment où la solution de facilité rentre en ligne de compte et on se retrouve vite avec un repas acheté sur le pouce, ni sain, ni équilibré et parfois mauvais au niveau gustatif. C’est là qu’intervient l’entreprise Feel Eat basée à Neuchâtel, dans la Cité universitaire. Elle propose des plateaux-repas au sein des entreprises et écoles de la région, le tout dans des frigos connectés. Tous les menus proposés sont élaborés avec des produits locaux et traçables.