Les étudiants de l'UniNE font leur cinéma

Deux courts métrages entièrement réalisés par des étudiants de l’Université de Neuchâtel. Intitulé « O » et « En vert et contre tout », les deux nouvelles réalisations de l’association étudiante Pierrot Productions ont été dévoilées en avant-première vendredi soir au cinéma Apollo à Neuchâtel. Les deux réalisateurs, Laura Ponce et Mathieu Baume, ont tous les deux 24 ans. L’une étudie les sciences économiques, l’autre la sociologie. Et pourtant, ça ne les a pas empêché, ces neuf derniers mois, de créer deux films de A à Z avec d’autres étudiants de l’UniNE.

Cette année, le thème choisi par l'association était celui de la maladie. Ce qui a donné naissance à deux films très différents, malgré une envie commune.