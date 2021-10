Sorti(e) de Boîte : QoQa

C’était un concept totalement inédit en 2005 et c’est à présent une enseigne connue de tous dans notre région. QoQa a vu le jour il y a 16 ans maintenant par l’intermédiaire de Pascal Meyer, un homme originaire de l’Arc jurassien. À présent, cette plateforme de vente en ligne compte près de 180 employés et est basée à Bussigny dans le canton de Vaud. Sorti(e) de Boîte est allé à la rencontre de Pascal Meyer, ce Jurassien plein de rêves et d’idées qui nous raconte comment tout a commencé :