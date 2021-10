Laurent Kurth : « Le canton de Neuchâtel n’appliquera pas la mesure des bons de 50 francs pour la vaccination »

L’introduction du certificat Covid n’a pas provoqué un pic du nombre de vaccinations. Alors que la semaine du 7 juin, plus de de 9'000 neuchâtelois se faisaient vacciner, à peine plus de 3'000 personnes ont reçu le sérum par semaine depuis le 13 septembre et l’extension du certificat Covid. « Nous sommes quand même contents du rebond qui a été observé à la rentrée », commente Laurent Kurth. « Mais si on redescend en dessous de 200 personnes vaccinées par jour, ce sera nettement insuffisant pour obtenir les objectifs de santé publique avant l’hiver ». /ara