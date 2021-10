La facture énergétique du consommateur neuchâtelois va s’alourdir

La Suisse peut-elle limiter sa dépendance énergétique ?

La Suisse est importatrice nette. A l’heure actuelle, l’hydraulique fournit 60% de l’énergie. Le reste se compose majoritairement de nucléaire, puis d’une pincée d’énergies renouvelables. La saison d’hiver est problématique, car le solaire et l’éolien ne compensent pas la hausse de la demande. Selon Johann Ruffieux, la Suisse devra rapidement décider de sa stratégie. Il faut au moins 20 ans pour développer des projets de stockage hydraulique. Or un risque significatif de pénurie est attendu entre 2030 et 2045. « Des projets qui ne sont pas lancés maintenant ne verront pas le jour à temps », estime le responsable du trading chez Groupe E. L’option du nucléaire, donc de la prolongation de vie des centrales, pourrait refaire surface. « La physique parle et elle a souvent raison, les chiffres sont têtus… », conclut Johann Ruffieux. /dsa