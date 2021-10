Les défauts de Sispol nécessitent une rallonge financière

Il était la fierté de toute une région lors de son inauguration. Et pourtant, dix-sept ans plus tard, le bâtiment Sispol montre déjà des signes de faiblesse. Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a accepté jeudi soir un crédit de près de 4 millions de francs (dont une petite moitié à la charge de la Ville) pour rénover le lieu qui abrite depuis 2004 les pompiers, la police et le Ministère public dans la zone industrielle des Eplatures.

Selon le rapport du Conseil communal, les techniques choisies pour réaliser ce bâtiment n’étaient pas adaptées pour l’altitude et le climat de La Chaux-de-Fonds. Les responsables du chantier de l’époque n’ont pas surveillé le matériel livré et ne maîtrisaient pas forcément toutes les nouvelles techniques dont on commençait à parler à l'époque en prolongement du label Minergie. Théo Huguenin-Elie conseiller communal en charge des bâtiments.