Un centre funéraire au design très aérien

Une architecture complètement repensée, à l’extérieur comme à l’intérieur. Le cimetière de Beauregard à Neuchâtel a officiellement été inauguré vendredi soir après deux ans de transformation. Des visites sont organisées pour le public durant le week-end.

Désormais, les chambres funéraires, le four crématoire et le pavillon d’accueil forment un tout. La nouvelle architecture des lieux joue avec les notions de verticalité et d’horizontalité, symboles d’un être vivant, debout, ou couché et mort. L’architecte Pierre Minder du bureau MSBR Nouvelle génération à La Chaux-de-Fonds :