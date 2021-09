Devenir famille d’accueil

Le Canton de Neuchâtel est à la recherche de familles d’accueil avec hébergement. Il a lancé cette semaine une campagne de recrutement en collaboration avec les cantons de Vaud, de Genève et du Valais. Une séance d’information pour les personnes intéressées à franchir le pas est organisée le 28 septembre à 19h à La Maladière à Neuchâtel.

Cette demande en familles d’accueil dans le canton de Neuchâtel fait suite à la révision par le Conseil d'Etat neuchâtelois de son dispositif en matière de protection de la jeunesse. Le but est de maintenir le plus possible l’enfant dans sa famille, avec le soutien de professionnels. Si ce n’est pas possible, le Canton privilégie le placement dans des familles d’accueil, puis en institution.

Marc Dunant, chef de l’Office des structures d'accueil extra-familial du Canton de Neuchâtel et Sandrine Schwab, maman d’accueil, étaient les invités de La matinale vendredi :