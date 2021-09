Nouveau plan cantonal de gestion des déchets

La gestion des déchets évolue dans le canton de Neuchâtel. L'Etat a rendu public un nouveau plan en la matière jeudi, par voie de communiqué. Il vise à « s’adapter aux avancées de la technique et de la législation, aux mouvements du marché et à la prise de conscience de notre société de consommation et de son impact sur nos ressources limitées ». Les autorités souhaitent mettre l'accent sur la valorisation des déchets de chantier, en particulier d'origine minérale, en encourageant les maîtres d’ouvrage à se servir de ces résidus pour leurs projets et à valoriser les roches calcaires en cimenterie.

Parmi les autres défis majeurs, l'Etat souligne « l’extraction des métaux présents dans les cendres et mâchefers des usines d’incinération ou la valorisation du phosphore des boues issues de l’épuration de l’eau, un engrais dont l’extraction minière arrive à son terme ».

Le Canton souhaite donc « considérer les déchets comme une ressource » et rappelle que la gestion des ordures concerne tout le monde, les acteurs publics comme les privés. /comm-tbu