L'initiative 1% pour le sport fait un carton

Rénovation de la patinoire de La Chaux-de-Fonds

"Les communes n'ont pas la capacité financière de développer toutes seules leurs infrastructures. À titre d'exemple, la rénovation de la patinoire de La Chaux-de-Fonds va coûter a minima entre 35 et 45 millions de francs et la Ville peut investir au maximum 30 millions pour l'ensemble de ses investissements", a ajouté Alexandre Houlmann, président du Conseil général de la Métropole horlogère, et ex-chef des sports de la ville."Le canton doit classifier les infrastructures d'importance cantonale et décider ce qui est subventionnable ou pas. On ne doit pas tout rénover en même temps. Les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds avaient été précurseures à l'époque et ont des infrastructures des années 50, qui nécessitent des rénovations, contrairement à Neuchâtel, où elles sont plus récentes", a précisé Alexandre Houlmann.