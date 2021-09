Recherche de familles d’accueil : Quatre cantons coopèrent

Les cantons de Vaud, de Genève, de Neuchâtel et du Valais se sont assemblés pour créer un site web unique pour trouver des familles d'accueil acceptant d'héberger des enfants et des jeunes confrontés à des situations familiales délicates. Cette démarche doit permettre aux quatre cantons de disposer d'un réseau de familles d'accueil renforcé, qui corresponde à leurs besoins.

« La campagne de recrutement de familles d'accueil avec hébergement débute aujourd'hui », indiquent mardi les quatre cantons dans un communiqué conjoint. Pour les personnes intéressées, outre le site , un numéro d'appel unique (0800 888 111) a été ouvert, destiné à répondre à d'éventuelles questions.

Devenir une famille d'accueil ne s'improvise pas. « Il faut faire preuve de patience, de disponibilité, de dévouement, d'empathie, de générosité, de discrétion et aimer les enfants », rappellent les quatre cantons concernés. Il s'agit d'accueillir à son domicile un enfant ou un adolescent séparé temporairement de sa famille.

Afin de susciter des vocations, un prospectus sera distribué à large échelle sur l'ensemble du territoire des quatre cantons qui participent à la démarche. Par cette campagne, les quatre cantons souhaitent promouvoir un réseau de familles d'accueil plus dense et offrir à des enfants et adolescents des foyers sécurisants. /ATS-tbu