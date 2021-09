Adrien Pagnier remporte le prix du Gruyère neuchâtelois AOP de l’année

Adrien Pagnier, de la Fromagerie Duo-Vallon/Les Bayard, empoche le premier prix de la 4ème Sélection des Gruyère AOP de Neuchâtel. La Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (CNAV) en collaboration avec l'Interprofession du Gruyère (IPG) et Neuchâtel Vins et Terroir (NVT), a organisé ce lundi cette quatrième sélection. C’est la deuxième fois en 4 ans que la fromagerie Duo-Vallon des Bayards remporte le premier prix, indique Neuchâtel Vins et Terroir dans un communiqué paru ce lundi. Au total, c’est 11 fromages de 10 fromageries différentes qui étaient en compétition. /comm-cer