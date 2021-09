Pass sanitaire : les milieux concernés réagissent

La mesure était dans l’air depuis deux semaines : le Conseil fédéral étend l’utilisation du certificat Covid en Suisse. Le gouvernement a pris cette décision mercredi. Elle entra en vigueur dès ce lundi.

Il faudra donc présenter un pass sanitaire à l’entrée des restaurants, des bars, des lieux culturels et de loisir (par exemple les fitness, cinémas, théâtres, etc.)

Les milieux concernés n’ont pas tardé à réagir. GastroSuisse regrette la décision du Conseil fédéral et craint des pertes massives. L’Union suisse des arts et métiers (Usam) argue aussi que cette mesure met en danger le chiffre d’affaire des entreprises et les emplois.

Travail.Suisse en revanche soutient le choix du gouvernement.

La présidente de GatroNeuchâtel Karen Allemann et le directeur d’Esprit Fitness à Marin Cédric Bertholet étaient les invités de La Matinale jeudi.