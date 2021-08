Découverte d’un bloc erratique aux Cadolles

Découverte surprenante sur un chantier à Neuchâtel. Les ouvriers ont excavé par hasard un gros bloc erratique de 55 tonnes sur le chantier du data center du Service informatique de l’Entité neuchâteloise (SIEN) aux Cadolles. Les autorités de la Ville de Neuchâtel ont décidé de conserver ce bloc âgé de quinze millénaires. Il sera bientôt exposé non loin de sa découverte sur le giratoire des Trois-Chênes, qui fait la jonction entre les routes de Valangin, de Fenin et de Pierre-à-Bot. Ce témoin de l’ère glaciaire sera accueilli prochainement sur un lit de moraines et d’herbes alpines. /comm-sma