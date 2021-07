L’interdiction de naviguer fait sombrer le nautisme

L’interdiction de naviguer sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat pour les bateaux de croisière est montrée du doigt. Selon les professionnels du nautisme, l’impact économique de cette décision est très fort pour les entreprises de la région.

Pour Bucher et Walt, plus grande entreprise du marché nautique en Suisse et basée à Saint-Blaise, cette interdiction temporaire va trop loin. Rappelons que le Conseil d’État neuchâtelois ainsi que les cantons voisins ont décidé de proscrire l’usage des bateaux sur les lacs pour éviter les dégâts liés aux vagues. Mais aussi pour protéger les embarcations des bois flottants. Cette semaine encore, cette mesure est en vigueur.

Selon le directeur de Bucher et Walt, cette décision qui était compréhensible lors des crues est désormais trop restrictive. Romain Walt propose donc de faire passer la vitesse maximale autorisée à 5km/h dans les ports et 15km/h au large pour permettre aux bateaux de naviguer sans danger et permettre au secteur d’envisager l’avenir avec sérénité.