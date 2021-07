Le carillon du MIH subit à son tour les intempéries

Une entreprise externe pour les réparations

Les violents orages de grêle et les importants cumuls de précipitations ont inondé la partie électrique du carillon. Si le fonctionnement mécanique et musical n’est pas touché (il sonne toujours tous les quarts d’heure), l’affichage digital de l’heure est perturbé. Une entreprise externe a été mandatée et analyse le cas. Le Musée international d’horlogerie, espère que les réparations pourront être menées à la rentrée.

Un monument quadragénaire

L’œuvre du sculpteur Onelio Vignando a été inaugurée en 1980. « Elle a plutôt très bien tenu le choc des variations climatiques extrêmes de La Chaux-de-Fonds jusqu’à ces récents événements », note Nathalie Marielloni, conservatrice-adjointe du MIH. Des travaux ont été menés ces dernières années pour l’entretien mécanique des volets. Une rénovation de l’œuvre est aussi au programme dans le cadre d’importants travaux d’étanchéité du musée souterrain qui seront menés dans le parc en 2023. /lre