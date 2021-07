La villa Perret reprend vie pour l’été

De nombreuses activités seront au programme dès ce samedi. Le parc ouvrira par la suite au public du mercredi au dimanche, de midi à 22h.

Un cinéma open-air prendra ses quartiers le mercredi, avec une séance gratuite pour les enfants l’après-midi et une séance adulte en soirée. Le jeudi, des petits concerts sont prévus à l’heure de l’apéro. Le vendredi et le samedi, Thomas Menant fera intervenir son équipe du DTK pour animer des silent party. Finalement le dimanche, un « pop-up market » accueillera des artisans de la région. Côté restauration, deux food trucks seront sur place et un brunch sans réservation aura lieu les samedis et dimanches.

La collaboration entre Axess Management et Thomas Menant pourrait se prolonger. Le patron du DTK envisage notamment d’organiser cet hiver un marché de Noël artisanal à la villa Perret. /ara