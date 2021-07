L'obligation vaccinale pour les soignants vue par le droit

La piqure sera obligatoire pour postuler au futur Centre Médical des Cadolles. L’institution de Neuchâtel a publié un communiqué de presse allant en ce sens jeudi dernier. Un passeport vaccinal devra obligatoirement figurer dans le dossier de candidature, faute de quoi il ne sera pas pris en compte par l’établissement.





C’est un message fort que veulent faire passer Christophe Racine, président du Conseil d’administration, et Yves Yamgoue, directeur médical du centre. Les dirigeants espèrent même imposer la piqure à l’ensemble de leurs collaborateurs déjà en place dans d’autres centres, notamment dans la clinique et permanence Volta à la Chaux-de-Fonds et à Fleurier.

Ce coup de pub en faveur de la vaccination chez le personnel soignant pose cependant certaines questions juridiques. Qui est habilité à rendre la vaccination obligatoire et pour quels secteurs? Jean-Philippe Dunand, professeur de droit du travail à l’Université de Neuchâtel, répond à cette question :